UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.
Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar yarın, rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları şu şekilde:
20.45 Feyenoord (Hollanda)- Roma (İtalya)
20.45 Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)- Olimpik Marsilya (Fransa)
20.45 Young Boys (İsviçre)- Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
23.00 Milan (İtalya)- Rennes (Fransa)
23.00 Lens (Fransa)- Freiburg (Almanya)
23.00 Braga (Portekiz)- Karabağ (Azerbaycan)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
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