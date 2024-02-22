UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Biletini Alan Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Biletini Alan Takımlar Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi\'nde Son 16 Turu Biletini Alan Takımlar Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı dört karşılaşmayla tamamlandı. Benfica, Milan, Freiburg ve Karabağ, son 16 turuna yükseldi. Karabağ'ın uzatmaya giden mücadelesi sonucunda Braga'yı eleyerek tur atladığı maçta golü Neriman Axundzade attı.

22.02.2024 23:53  Güncelleme: 00:07
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı, dört karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ (Azerbaycan), turnuvada son 16 turu biletini aldı.

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, golsüz sona eren Toulouse maçının 85. dakikasında Angel di Maria'nın yerine oyuna girdi.

İlk maçta Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenen Azerbaycan temsilcisi Karabağ, uzatmaya giden rövanş mücadelesini 3-2 kaybetmesine karşın toplamda 6-5'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Karabağ'a turu getiren golü 120+2. dakikada Neriman Axundzade attı.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3, 3-2

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0, 3-2 (Uzatmada)

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2, 2-3 (Uzatmada)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Biletini Alan Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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