UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Başlıyor

20.08.2025 09:50
Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, Samsunspor Yunanistan'da Panathinaikos'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Temsilcimiz Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak

Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya) :

20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya):

20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi):

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna):

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan):

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye):

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda):

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre):

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika):

21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya):

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan):

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz) Açıklaması

Kaynak: AA

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
