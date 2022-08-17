Çalımbay: "Malmö'yü iyi analiz ettik"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden avantajlı durumdalar. Çünkü bizden önce sezon açtılar. Gayet iyi gidiyorlar. Son maçlarını izledik, gayet iyiler. Analiz de ettik" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu müsabakasında yarın oynayacakları Malmö maçı öncesi Eleda Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, Malmö'yü çok iyi tanıdığını ifade ederek, "Benim için buranın anlamı büyük, çünkü Beşiktaş'ta futbolcuyken burada maç oynadım. Antrenör olarak da tekrar karşılaştık ve oynadık. Çok güzel de maçlarımız geçti. Çok zor bir rakiple oynayacağız. Oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa Kupalarında görünen bir takım Malmö. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden avantajlı durumdalar. Çünkü bizden önce sezon açtılar. Gayet iyi gidiyorlar. Son maçlarını izledik, gayet iyiler. Analiz de ettik. Belli bir klasik oyun düzenleri ve şekilleri var, onun için bizim açımızdan çok zor geçecek ama mutlaka bizim buradan avantajlı şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmadığını biliyoruz, ona göre her türlü tedbirlerimizi alacağız. Bizdeki sıkıntı transfer yapmadığımızdan dolayı. Gelen arkadaşlarımızda hazır olmadığı için sıkıntılı bir şekilde maça çıkacağız. Tahminime göre ikinci maçta kendi sahamızda bambaşka bir şekilde sahaya çıkacağız. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çok çekişmeli, hırslı, istekli iki takımın maçı olacak" dedi.

"Eksik kadro ile buraya geldik"

Malmö'ye eksik kadro ile geldiklerini belirten Çalımbay, "Transfer eksiğimiz var. Eksik olan kısımları mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Malmö ile olan play-off maçı çok önemli bir maç. Biz burayı geçtiğimiz zaman gruplara kalacağız. Benim tek amacım o transferleri hazır bir şekilde bu maça yetiştirmekti, ama maalesef onu yapamadık. Şuanda eksik kadro ile buraya geldik" ifadesini kullandı.

"Hepsine dikkat etmemiz gerekiyor"

Bir gazetecinin, "Malmö'nün en etkili oyuncusu sizce hangisi?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Bana göre rakipteki oyuncuların hepsi özel. Hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim tanıdığımız oyuncuları var. Etkili forvetleri, kanat oyuncuları var. Malmö'nün her zaman ki olayı disiplinli olması ve oyundan hiç kopmamaları. Bana göre en büyük silahları o" yanıtını verdi. - SİVAS