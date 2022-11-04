Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar - Son Dakika
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Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar

04.11.2022 01:51
Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz, Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Tarihimizde en çok ülke puanı kazandığımız sezon rekoru kırılırken, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde ilk kez, bir sezonda üç Türk takımı da grubundan çıkmayı başardı. Sezona UEFA ülke sıralamasında 20. basamakta başlayan Türkiye, büyük bir sıçrama yaparak 12. sıraya kadar yükseldi.

Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa'da adeta fırtınalar estirdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde bir üst turu görme başarısı gösterdi.

EN ÇOK PUAN TOPLADIĞIMIZ SEZON

Türk takımlarının bu başarısı sayesinde ülke futbolu da tarihi bir sezon yaşıyor. En çok puan kazandığımız sezon kırılırken, 4 takımın da Avrupa'da yoluna devam ediyor olması sebebiyle bu rekoru geliştirme şansımız bulunuyor.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki başarımız, Türk futboluna tarihinde bir ilki yaşattı. İlk kez aynı sezonda 3 Türk takımı da grubundan çıkmayı başardı.

20. SIRADAN 12. SIRAYA YÜKSELDİK

UEFA ülke sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, temsilcilerimizin başarılı sonuçlarının ardından 12. basamağa kadar yükseldi.

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Son Dakika Spor Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar - Son Dakika


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