Avrupalı futbolseverlerin tepkisine rağmen Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanacağına işaret eden Ceferin, dikkatleri 2026'ya çekti

Bu yıl İstanbul'da 2024'te Londra'da 2025'te ise Münih'te düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali, 2026 yılında ABD'de oynanabilir.

"YÜKSEK RAKAMLAR ÖDEMEYE HAZIRLAR"

Avrupalı futbolseverlerin tepkisine rağmen ABD'nin iyi bir pazar olduğunu düşünen Ceferin, " Futbol, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece popüler. Amerikalar en iyisi için yüksek rakamlar ödemeye hazırlar. Daha az içinse hiçbir şey ödemezler. Dolayısıyla Avrupa'daki basketbolseverlerin NBA'i takip ettiği gibi onlar da Avrupa futbolunu takip edebilirler." ifadelerini kullandı.

"BENİ ŞOK ETTİ"

Ceferin açıklamasının devamında, "Haklarımızı çok iyi pazarlıyoruz. ABD'den şu anda sponsorluk çok az ama burada ticarileşme Avrupa'dan tamamen farklı. Amerikalılar, bu konuda Avrupalılardan çok daha yetenekli. EURO 2020 finallerinin, Amerika'da NBA finallerinden daha fazla izlenmesi beni şok eden bir şey oldu. Ayrıca EURO 2020'deki 30 maçın her birinin, Super Bowl izleyicisi kadar seyirci tarafından izlenmesi iyi yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.