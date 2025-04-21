UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı 24 Nisan'da yapılacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Levent Kasrı'nda faaliyet gösterecek olan UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı 24 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve UEFA Başkanı Ceferin'in katılımıyla yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞA KATILACAK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da hazır bulunacak.

23 NİSAN'DA GALA YEMEĞİ DÜZENLENECEK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek. Çırağan Palace Kempinski'de saat 19.00'da başlayacak yemekte UEFA Başkanı Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları Türk futbol camiasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

İSTANBUL'DA UEFA'NIN 4 KUPASI SAHİBİNİ BULDU

İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki yıldan itibaren peş peşe iki önemli UEFA finali daha Türkiye'de oynanacak. İlk olarak İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak. UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde de etkin rol üstlenecek.