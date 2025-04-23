UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı kapsamında gala yemeği düzenlendi / Haber eklendi - Son Dakika
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Spor

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı kapsamında gala yemeği düzenlendi / Haber eklendi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılışı kapsamında düzenlenen gala yemeği, futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

23.04.2025 21:49
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılışı kapsamında düzenlenen gala yemeği, futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşen ve saat 19.00'da başlayan geceye UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türk futbolunun önemli temsilcileri katıldı.

Organizasyonda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Can kaybının yaşanmadı. Allah bir daha böyle bir durum yaşatmasın. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diyerek sözlerine başladı.

'İSTANBUL BU İŞBİRLİĞİ İLE FUTBOLUN ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEKTİR'

UEFA'nın 3'üncü temsilciliği yarın İstanbul'da açacağına değinen TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu, "Sayın bakanım, UEFA'nın kıymetli başkanı, Sayın Ceferin, UEFA ülke federasyon başkanları ve temsilcilerimiz, TFF'de eskiden görev yapmış şimdi bayrağı bize devreden değerli başkanlarımız, Kulüpler Birliğimiz, Süper Lig'in kıymetli başkanları, sevgili misafirlerimiz hepinizi TFF Başkanı olarak şahsım adına selamlıyorum. Yarın Avrupa ve futbol adına önemli bir işbirliğini hayata geçireceğiz. UEFA'nın 3'üncü temsilciliği İstanbul'da açılacak. Burada sizi konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu oluşumun ulusal egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 105'inci açılış yıldönümü ve dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi bu işbirliğini ayrı bir anlam ve değer katıyor. Bu vesile ile bu ülkeyi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere canlarını bu toprak uğruna feda eden şehitlerimizin gazilerimizin ve cumhuriyetin kuruluşundan beri emek veren herkesi saygı ile anıyoruz. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan eşsiz konumu ile tarih boyunca göz önünde bulunan hem ticaret hem strateji bakımından kritik öneme sahip İstanbulumuz yeni bir misyon üstlenecek. UEFA'nın 3'üncü temsilciliğini açarak faaliyet göstermeye başlayacağız. Türk futbolunda yıllardır süregelen tarihin en büyük imparatorluğuna başkentlik yapan İstanbul şimdi de futbolun yönetim merkezlerinde iyi konuma gelecektir. Bu adım titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte en büyük güvencimiz her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve teşvikleri sayesinde ülkemizde dünya standartlarına kavuşmuştur. En elit seviyede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan güçlü bir altyapıya erişmiştir. UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması sadece ülkemiz için değil aynı zamanda daha etkin iletişim kurabilmesi açısından daha önemli olacaktır. İstanbul bu işbirliği ile futbolun gelişimine organizasyon açısından önemli bir merkez haline gelecektir. Bu noktada ortaya gelmemizdeki katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. UEFA temsilciliği fikrinin hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi hem başkanım hem dostum UEFA başkanı Ceferin'e şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALEKSANDER CEFERIN: İSTANBUL'A GELMEK BENİM İÇİN HER ZAMAN SÜPER KEYİFLİ BİR DENEYİM

İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Aleksander Caferin, "Açıkçası, Türkiye'ye gelmek ve İstanbul'a gelmek benim için her zaman süper keyifli bir deneyim. Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum" sözlerini sarf etti.

'UMARIM, TÜRK KULÜPLERİNDEN BİRİ FİNALLERDEN BİRİNDE OYNAR'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye hükümetinin her zaman iyi bir futbol etkinliği organizatörü olduğunu söyleyen Ceferin, "Birçok kulüp turnuvası ve finalleriniz var ve sonuncusu dünyanın en büyük spor etkinliğiydi, 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Şimdi, 2026'daki Avrupa Ligi finalini ve 2027'deki Konferans Ligi finalini bekleyebilirsiniz. Umarım, Türk kulüplerinden biri finallerden birinde oynar" şeklinde konuştu.

UEFA'nın yarın İstanbul'da açacağı temsilcilik hakkında ise Ceferin, "Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden, burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz, birlikte çalışmak istiyoruz ve yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum. Euro 2032'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Finalin, Türkiye ve İtalya arasında olmasını diliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı kapsamında gala yemeği düzenlendi / Haber eklendi - Son Dakika

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