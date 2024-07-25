UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra \'\'Bozkurt\'\' işareti yaptı

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı. ?Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Transfer döneminde farklı takımlardan gelen tekliflerini Trabzonsporlu olduğu için reddeden ve Standart Liege'den Karadeniz ekibine imza atan Cihan Çanak, hem golüyle hem de gol sevinciyle gündem oldu.

TIPKI MERİH DEMİRAL GİBİ "BOZKURT" İŞARETİ YAPTI

Genç yıldız, attığı güzel golün ardından yaptığı "Bozkurt" işaretiyle EURO 2024'te aynı işareti yaptığı için Merih Demiral'a destek verdi. Cihan'un bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

UEFA, SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI

A Milli takımımızın çeyrek finale kalma başarısı gösterdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcumuz Merih Demiral, son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı golün ardından "Bozkurt işareti" yaptığı için 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. UEFA'nın verdiği bu karar, Türk kamuoyunda uzun süre geniş yer bulmuş ve tepkileri beraberinde getirmişti. UEFA'nın Cihan Çanak için de benzer bir cezaya başvurup vurmayacağı merak konusu.