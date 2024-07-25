UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı - Son Dakika
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UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı

UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra \'\'Bozkurt\'\' işareti yaptı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı şık golün ardından "Bozkurt" işareti yaptı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, Merih Demiral'a aynı işaretten skandal bir ceza veren UEFA'nın bu durum karşısında ne yapacağı merak ediliyor.

25.07.2024 23:43
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük bir avantaj yakaladı. ?Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Transfer döneminde farklı takımlardan gelen tekliflerini Trabzonsporlu olduğu için reddeden ve Standart Liege'den Karadeniz ekibine imza atan Cihan Çanak, hem golüyle hem de gol sevinciyle gündem oldu.

TIPKI MERİH DEMİRAL GİBİ "BOZKURT" İŞARETİ YAPTI

Genç yıldız, attığı güzel golün ardından yaptığı "Bozkurt" işaretiyle EURO 2024'te aynı işareti yaptığı için Merih Demiral'a destek verdi. Cihan'un bu hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptı

UEFA, SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI

A Milli takımımızın çeyrek finale kalma başarısı gösterdiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcumuz Merih Demiral, son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı golün ardından "Bozkurt işareti" yaptığı için 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. UEFA'nın verdiği bu karar, Türk kamuoyunda uzun süre geniş yer bulmuş ve tepkileri beraberinde getirmişti. UEFA'nın Cihan Çanak için de benzer bir cezaya başvurup vurmayacağı merak konusu.

UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptı

Standart Liege, Merih Demiral, Trabzonspor, Karadeniz, Bozkurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ümran Gündüz: ceza alacağıni bile bile yapıyorsa burda art niyet vardır kardeşim ayıp ya . 24 73 Yanıtla
    EKREM Korkmaz: Ne mutlu Türküm diyene 22 6 Ümran Gündüz: Ekrem korkmaz birkere değil bin kere milyon kere ne mutlu Türküm diyene.meselemiz o değil ki güzel kardeşim 4 2
  • barış özcan: Helal olsun sana, bozkurt işareti Göktürklerden gelme bir Türklük işaretidir, bir parti bu işareti benimsediği için bu işaret siyasi gibi algılanıyor ama alakası yok. 60 21 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Kral 56 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Yarın biri çıkar İsrail, pkk, bilmem ne işareti yapar, yapmayın sporun içine bunları sokmayın 22 48 Yanıtla
    YILMAZ GÜL: sanki yapmıyorlarmış gibi konuşma! 35 9
  • Murat özmen: Mall 18 35 Yanıtla
  • Muslum Aslan: O UYANIK dikkatleri üzerine çekip tanınmak 11 15 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU: kim kime ceza veriyor görecek uefa yningo yakında 0 6 Yanıtla

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