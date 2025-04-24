UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı

- UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

24.04.2025 13:42
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- UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı

İSTANBUL - UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da olacak. TFF'nin Levent Kasrı'nın ev sahipliğini yapacağı UEFA temsilciliğinin açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, üye ülke federasyon başkanları, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta İstanbul şehriyle ilgili bir sunum da gerçekleştirildi. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak.

Günün anısına UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etti. Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Aleksander Ceferin de birbirlerine hediyeler verdi.

Daha sonra yapılan toplu fotoğraf çekimiyle açılış sona erdi.

İstanbul'da 4 kez final düzenlendi

İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ayrıca 2026 UEFA Avrupa Ligi finali gerçekleştirilecekken, 2027 UEFA Konferans Ligi finali ise İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak.

Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı yapıldı - Son Dakika

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