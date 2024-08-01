UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda Tur Atlayan Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)
Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)
Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)
Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)
Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)
Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)
Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.
Eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Lig yolu
Slavia Prag (Çekya) - Union Saint- Gilloise (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna)- Rangers (İskoçya)
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)
Slovan Bratislava (Slovakya) ???????- APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)
Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)
Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)
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