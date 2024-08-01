UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda Tur Atlayan Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turunda Tur Atlayan Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan rövanş karşılaşmaları sonucunda Bodo/Glimt, Dinamo Kiev, Midtjylland, Jagiellonia Bialystok, PAOK, FCSB ve Ludogorets 1945 tur atlayan takımlar oldu. 3. eleme turunda ise Lille, Fenerbahçe, Slavia Prag, Union Saint-Gilloise, Dinamo Kiev, Rangers, Salzburg, Twente, Karabağ, Ludogorets 1945, Slovan Bratislava, APOEL, Sparta Prag, FCSB, Malmö, PAOK, Midtjylland, Ferencvaros ve Jagiellonia Bialystok eşleşti.

01.08.2024 00:03
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Lig yolu

Lille (Fransa) - Fenerbahçe

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint- Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)- Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)

Slovan Bratislava (Slovakya) ???????- APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Kaynak: AA

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