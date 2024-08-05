UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-Off Turu Kura Çekimi - Son Dakika
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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-Off Turu Kura Çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli oldu.

05.08.2024 13:52
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UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.

Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe ise rakibini elemesi durumunda, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'nın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler ise turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

Eşleşmeler

Play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Karabağ (Azerbaycan)/ Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/ Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)- Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/ Rangers (İskoçya)- Salzburg (Avusturya)/ Twente (Hollanda)

Kaynak: AA

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