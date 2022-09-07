Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti. Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe 'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG , sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.

Kaynak: DHA

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