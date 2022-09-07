Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı

07.09.2022 00:01
Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Günün dikkat çeken maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İtalya temsilcisi Juventus'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti. Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.

GÜNÜN SÜRPRİZİ DINAMO ZAGREP'TENŞampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı. SON ŞAMPİYON KAZANARAK BAŞLADIUEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;E GRUBU Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0 Salzburg - Milan: 1-1F GRUBU RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4Celtic - Real Madrid: 0-3G GRUBU Borussia Dortmund - FC Kopenhag: 3-0Sevilla - Manchester City: 0-4H GRUBUParis Saint-Germain - Juventus: 2-1 Benfica - Maccabi Haifa: 2-0


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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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