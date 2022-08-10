Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

10.08.2022 00:16
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4)

Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1)

Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5)

Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4)

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1)

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1)

Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2)

Play-off eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - ??Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

YORUMLAR
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Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna yükseldi Trabzonspor'un rakibi Kopenhag, Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı transfer etti Trabzonspor'un rakibi Kopenhag, Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı transfer etti
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hırvatistan, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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