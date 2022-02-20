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UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi! - Son Dakika

UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!

20.02.2022 14:24

UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. Dört büyüklerden Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi.

UEFA kulüpler sıralamasında şubat 2022 tarihli son güncellemeye göre Türk takımlarının sıralamadaki yerleri belli oldu. Türk takımlarında en çok puana sahip olan Beşiktaş, 33 bin puanla 48. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE İLK 100'DE DEĞİL

Türk takımlarının, UEFA kulüpler sıralaması şubat ayı verileri açıklandı. Yapılan güncellemelere göre Türkiye'den 33 bin puan ile en çok puana sahip Beşiktaş 48. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grubu lider tamamlayarak yoluna devam eden Galatasaray ise 27 bin puanla 55. sırada kendisine yer buldu. 25 bin puanlı Başakşehir 63, 14 bin 500 puanlı Fenerbahçe 101, 6 bin 500 puanlı Sivasspor 180. sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise 5 bin 500 puan ile 213. basamakta bulunuyor.

MÜNİH LİDER

Genel sıralamada Alman ekibi Bayern Münih 133 bin puanla lider konumda yer alırken onu 126 bin puanla Manchester City, 122 bin puanlı Liverpool, 116 bin puanlı Chelsea izledi. Geçen sene 2. sırada yer alan İspanyol devi Real Madrid bu sene 113 bin puanla 5. sıraya gerilerken, bir diğer İspanyol devi Barselona ise 108 bin puan ile 7. sırada yer aldı.

İşte sıralama:

  • 48. Beşiktaş 33.000
  • 55. Galatasaray 27.000
  • 63. Başakşehir 25.000
  • 101. Fenerbahçe 14.500
  • 180. Sivasspor 6.500
  • 213. Trabzonspor 5.500
UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Türk, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi! - Son Dakika Spor


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