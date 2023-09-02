UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım - Son Dakika

UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım

UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım
Son Güncelleme: 02.09.2023 12:24

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un grup etabına gelene kadar gösterdiği başarılı performans sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında tarihi bir sıçrama yaparak 13. sıradan 9. basamağa kadar yükseldi. Temsilcilerimizden Galatasaray, 9.5 puanla ülke puanına en çok katkı yapan takım oldu.

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin ön eleme turlarında en başarılı ülke Türkiye oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor oynadığı toplam 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Adana Demirspor dışında tüm temsilcilerimiz adını gruplara yazdırırken, Galatasaray ülke puanına en fazla katkıyı yapan takım oldu.

EN FAZLA KATKI YAPAN TAKIM GALATASARAY

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye, temsilcilerimizin aldığı puanlar sonrasında UEFA ülke sıralamasında 13. basamaktan 9. sıraya yükseldi ve puanını 26.600'den 32.850'ye çıkardı. Galatasaray, 9.5 puanla ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AYNI PUANI TOPLADI

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, 6.0'lık puan katkısı yaptı. Play-off turunda Genk'e elenen Adana Demirspor ise Türkiye adına 3.5 puan topladı.

Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı:

  • Galatasaray - 9.5
  • Fenerbahçe - 6.0
  • Beşiktaş - 6.0
  • Adana Demirspor - 3.5

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım - Son Dakika
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