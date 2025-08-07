UEFA Ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye\'nin sıralaması

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-1'lik skorla yenildi. Temsilcimizin 2-1'lik mağlubiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması;
1- İngiltere 94.839
2- İtalya 84.374
3- İspanya 78.703
4- Almanya 74.545
5- Fransa 67.748
6- Hollanda 60.450
7- Portekiz 54.366
8- Belçika 52.350
9- Türkiye 42.400
10- Çekya 39.200
