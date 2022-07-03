Uğur Çiftçi: "Hedefim milli formayı giymek" - Son Dakika
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Uğur Çiftçi: "Hedefim milli formayı giymek"

03.07.2022 16:25

- Uğur Çiftçi: "Hedefim milli formayı giymek" Sivassporlu Uğur Çiftçi: "Sivasspor ile bütünleştim" "Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Uğur Çiftçi, "Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum.

- Uğur Çiftçi: "Hedefim milli formayı giymek"

Sivassporlu Uğur Çiftçi:

"Sivasspor ile bütünleştim"

"Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Uğur Çiftçi, "Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var" dedi.

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivasspor ile sözleşmesini 4 yıl daha uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Uğur Çiftçi, "Doğduğum şehre hizmet etmek ayrı bir mutluluk. Sivasspor ile bütünleştim ve bu kulüp artık evim gibi. Burada iyi oynadıkça mutlu oluyorum. Bu şehrin evladıyım ben." diye konuştu.

" Süper Kupa'yı kazanacağız"

Geçtiğimiz sezon lige iyi başlayamadıklarını ancak Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Çiftçi, "Avrupa'da ve ligde çok maç oynadık. Ligde istediğimiz sıralamada bulunamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak büyük bir başarıya imza atacağımızı biliyorduk ve kupayı kazandık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz kupayı kazandığımız için. Sivasspor tarihinde ve kendi kariyerimde kupam yoktu. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz, inşallah Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz"

3 sezondur üst üste Avrupa'ya gitmenin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Uğur şunları söyledi:

"Baktığımız zaman Avrupa giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

"Takıma katkı sağlamak istiyorum"

Yeni sezon hedeflerinden de bahseden Uğur, "Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum. Tabi ki bütün maçlarda oynamak istiyorum. Oynadığımız maçlarda gol, asist ya da daha iyi savunma yaparak takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var. Sivasspor olarak da ligi daha yukarılarda bitirmek istiyoruz" dedi.

"Taraftarımız bize destek olsun"

Son olarak taraftara seslenen Uğur, taraftarın takım için itici bir güç olduğunu söyledi. Taraftarın büyük destek verdikleri maçlarda hiç yenilmediklerini de vurgulayan deneyimli oyuncu, "Kupa maçında da bu böyle oldu. Stadyumu doldurmuşlardı. Hepsinin ayağına sağlık. Bize destek olurlarsa bizler de onların yüzünü kara çıkartmayacağımızın sözünü veriyorum. Kombinelerini alsınlar ve stadyumda bizi yalnız bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

Uğur, Bolu kampında alt yapıdan çok sayıda oyuncu kadroya dahil edildiğini belirterek, genç sporcuların çok yetenekli olduğunu ve hepsinin hedefine ulaşmasını diledi.

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Kaynak: İHA

Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Çiftçi: 'Hedefim milli formayı giymek' - Son Dakika

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