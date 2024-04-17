- Uğur Erdener: "Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'ndan daha fazla madalyaya ulaşmak"
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener:
"Takım sporlarında daha fazla var olmalıyız"
"Amacımız paydaşlarımızla birlikte, sporcularımıza daha fazla destek sağlamak"
"Ciddi bir olimpiyat datamız var"
İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda, Tokyo Olimpiyatları'nda kazanılan madalya sayısının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Erdener, ayrıca takım sporlarında daha fazla etkili olunması gerektiğine de dikkat çekti.
Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Yazı Olimpiyatları öncesi Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, hedefler hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda yarışacak sporculara daha fazla destek olmak istediklerini aktaran Başkan Erdener, "Türkiye Olimpiyat Komitesi, bir sivil toplum kuruluşudur. Bir kamu kaynağı kullanmıyor. Sponsor gelirlerimiz ne kadar artarsa, olimpiyatlarda yarışacak sporcularımıza o kadar çok destek sağlama şansımız doğuyor. Şu anda Paris Olimpiyatları'na katılma durumunda olan 100 sporcumuzu finansal olarak destekliyoruz. Aşağı yukarı 50-55 oyuncumuzu da Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları için destekliyoruz. Bu desteklerin birçok ülkede olduğu gibi daha çok olması gerekiyor. Amacımız paydaşlarımızla birlikte, sporcularımıza daha fazla destek sağlamak" diye konuştu.
"Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'ndan daha fazla madalyaya ulaşmak"
Paris'in güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağı düşüncesinde olduğunu da belirten Uğur Erdener, "Paris Olimpiyatları'na, 100'ü biraz aşkın sporcumuzla katılmayı öngörüyoruz. Bütün veriler onu gösteriyor. Temel hedefimiz, Tokyo Olimpiyatları'ndan daha fazla madalyaya ulaşmak. Paris Olimpiyatları, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olacak. 1924 Paris Olimpiyatları'ndan sonra 2024 yılında tekrar Paris'e gideceğiz. İnanıyorum ki Türkiye, önceki rekorlarını kıracak ve daha büyük bir olimpiyat başarısı elde edecek. Paris, genel olarak çok farklı. Güzel bir organizasyon olacağını bekliyor ve umut ediyorum. Yeni sistem için de hem maliyetlerin düşürülmesi hem de olimpiyat şöleninin geniş kesimlerle paylaşılması bağlamında da çok farklı uygulamalara sahne olacak. Şu an için bile 8 milyon biletin satılmış olduğunu düşünecek olursak, bu büyük bir başarı. Planlanan bütçe hedefinin 1 milyar Euro'nun daha altında olması da olimpiyat oyunlarının geleceğini düşünmek açısından güzel bir örnek oluşturacak" ifadelerini kullandı.
TMOK Başkanı Uğur Erdener, olimpiyatlara kalan kısa sürede sporcuların alacağı son kotaları takip ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Mayıs ve haziran aylarında yoğun bir şekilde değişik olimpik dalların son kota turnuvaları gerçekleşecek. Bizim de kafilemiz şekillenecek. Tabii ümidimiz Paris için değil ama sonraki olimpiyatlarda takım sporlarında daha fazla var olmalıyız" şeklinde konuştu.
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