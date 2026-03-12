Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - Son Dakika
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi\'ne damga vurdu
12.03.2026 19:45
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi\'ne damga vurdu
Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli eldiven, Liverpool maçında yaptığı kurtarışların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, performansıyla büyülüyor.

DEVLER LİGİ'NDE EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN DÖRDÜNCÜ İSİM

Uğurcan Çakır, Liverpool maçında 10 kurtarış yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu. Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN İLK 3 İSİM

Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da çıktığı iki Liverpool karşılaşması ile Ajax ve Monaco maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 11 maça çıkan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda 15 golü kalesinde gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    maşallah birde Uğurcana niye Galatasaray'a gittin diyorlardı, adam Trabzonspor'da kalsa en büyük maçı Karadeniz derbisinde Trabzonspor samsun maçı olacaktı şimdi dünya izliyor 5 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SIMDI BIRILERI BUNU 55 MILYON BAYILDIKLARI KOVACEVIC ILE KIYASLAR. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
