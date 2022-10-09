Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı! - Son Dakika
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Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!

09.10.2022 19:48
Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!

Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev ile Rukh Lviv'in karşı karşıya geldiği mücadele hava saldırısı yapılacağı uyarısından sonra 80. dakikada durdu. Sahadaki oyuncular ve görevliler hemen sığınaklara giderken, karşılaşmanın ne zaman devam edeceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyarı sonrası gökyüzüne baktığı anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ukrayna, Rusya saldırılarının gölgesinde futbol liginde istikrarı yakalamakta oldukça zorlanıyor. Hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kalan maçlara bir yenisi daha eklendi.

HERKES SIĞINAKLARA GİTTİ

Dinamo Kiev ile Rukh Lviv'i karşı karşıya getiren Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesi, hava saldırısı uyarılarının yapılmasının ardından yarıda kaldı. Sahadaki tüm futbolcular ve görevliler hemen sığınaklara gitti.

Lucescu gökyüzüne bakakaldı! Dinamo Kiev maçında hava saldırısı uyarısı yapıldı
Lucescu gökyüzüne bakakaldı! Dinamo Kiev maçında hava saldırısı uyarısı yapıldı

NE ZAMAN OYNANACAĞI BİLİNMİYOR

Dinamo Kiev'in 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden mücadelenin ne zaman devam edeceği ile ilgili resmi kanallardan bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı Son dakika haber | Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Spor, Son Dakika

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