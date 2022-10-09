Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!

Ukrayna, Rusya saldırılarının gölgesinde futbol liginde istikrarı yakalamakta oldukça zorlanıyor. Hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kalan maçlara bir yenisi daha eklendi.

HERKES SIĞINAKLARA GİTTİ

Dinamo Kiev ile Rukh Lviv'i karşı karşıya getiren Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesi, hava saldırısı uyarılarının yapılmasının ardından yarıda kaldı. Sahadaki tüm futbolcular ve görevliler hemen sığınaklara gitti.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BİLİNMİYOR

Dinamo Kiev'in 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden mücadelenin ne zaman devam edeceği ile ilgili resmi kanallardan bir açıklama yapılmadı.