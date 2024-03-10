Ulusal Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçları - Son Dakika
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Ulusal Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçları

Ulusal Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçları

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. İran takım halinde şampiyonluğu elde ederken, dördüncü gün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular da belli oldu.

10.03.2024 20:37  Güncelleme: 20:41
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Antalya'nın ev sahipliğinde 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası dördüncü gün gerçekleşen müsabakaların ardından sona erdi.

25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen, birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı, turnuvanın son gününde grekoromen stilde 61-70-79-92-125 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı.

Final müsabakalarının TRT Spor'dan naklen yayınlandığı turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran topladığı 115 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan 111, üçüncü Moğolistan ise 108 puan topladı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda serbest stilde dördüncü gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

61 Kilogram

1.Masanosuke Ono (Japonya)

2.Emre Kural (Türkiye)

3.Behruzbey Turanmuratov (Özbekistan)

3.Taiyrbek Uulu Zhumashbek (Kırgızistan)

70 Kilogram

1.Ernazar Akmataliev (Kırgızistan)

2.Tulga Ochır Tumur (Moğolistan)

3.Yoshinosuke Aoyagi (Japonya)

3.Amirmohammad Yazdanicherati (İran)

79 Kilogram

1. Kurban Khidir Saipudinov (Bahreyn)

2.Byambadorj Ankhbayar (Moğolistan)

3. Ramazan Sarı (Türkiye)

3.Ramiz Hasanov (Azerbaycan)

92 Kilogram

1.Amirhossein Biglar Firouzpourbandpei (İran)

2.Andrian Grosul (Moldova)

3.Muhammed Gimri (Türkiye)

3.Giorgi Romelasvili (Gürcistan)

125 Kilogram

1.Amirreza Gardin Masoumi Valadi (İran)

2.Lkhagvagerel Munkhtur (Moğolistan)

3.Shamil Sharipov (Bahreyn)

3.Manashvili Solomon (Gürcistan) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ulusal Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçları - Son Dakika

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