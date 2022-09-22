Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika
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Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı

22.09.2022 22:07

Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u konuk ettiği müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak olan TRT 1 yayını durdurdu. Ekranlarında frekans uyarısı gören futbolseverler bu duruma büyük tepki gösterdi. 5 dakika içerisinde çözülen problemin ardından maç yayını devam etti.

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir sorun ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

MAÇ YAYINI KESİLDİ

Karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT 1, Türkiye-Lüksemburg maçının başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte frekans bilgilerinin değiştiğini belirterek yayını durdurdu. Ekranları başında büyük bir şok yaşayan milyonlar, sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Sorun kısa sürede çözülürken canlı yayın mücadelenin 5. dakikasından itibaren ekranlara geldi.

Türkiye'nin maçı başlar başlamaz TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı ortalığı ayağa kaldırdı
Türkiye'nin maçı başlar başlamaz TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı ortalığı ayağa kaldırdı
Türkiye'nin maçı başlar başlamaz TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı ortalığı ayağa kaldırdı
Türkiye'nin maçı başlar başlamaz TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı ortalığı ayağa kaldırdı

TRT FREKANS BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

TRT 1'in resmi sosyal medya hesabı, Türkiye-Lüksemburg maçının başlamasına 45 dakika kala yeni frekans bilgilerini paylaşmıştı.

Türkiye'nin maçı başlar başlamaz TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı ortalığı ayağa kaldırdı

A MİLLİ TAKIM'A 1 PUAN YETİYOR

Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg'dan 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

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A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor! İşte Türkiye-Lüksemburg maçının muhtemel 11'leri... Türkiye-Lüksemburg Türkiye-Lüksemburg

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika
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