Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir sorun ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

MAÇ YAYINI KESİLDİ

Karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT 1, Türkiye-Lüksemburg maçının başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte frekans bilgilerinin değiştiğini belirterek yayını durdurdu. Ekranları başında büyük bir şok yaşayan milyonlar, sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Sorun kısa sürede çözülürken canlı yayın mücadelenin 5. dakikasından itibaren ekranlara geldi.

TRT FREKANS BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

TRT 1'in resmi sosyal medya hesabı, Türkiye-Lüksemburg maçının başlamasına 45 dakika kala yeni frekans bilgilerini paylaşmıştı.

A MİLLİ TAKIM'A 1 PUAN YETİYOR

Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg'dan 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.