Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir sorun ise futbolseverlerin tepkisini çekti.
Karşılaşmayı canlı yayınlayan TRT 1, Türkiye-Lüksemburg maçının başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte frekans bilgilerinin değiştiğini belirterek yayını durdurdu. Ekranları başında büyük bir şok yaşayan milyonlar, sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Sorun kısa sürede çözülürken canlı yayın mücadelenin 5. dakikasından itibaren ekranlara geldi.
TRT 1'in resmi sosyal medya hesabı, Türkiye-Lüksemburg maçının başlamasına 45 dakika kala yeni frekans bilgilerini paylaşmıştı.
Grupta 12 puanla lider durumunda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg'dan 1 puan alması halinde grubu lider bitirmeyi ve B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
Son Dakika › Spor › Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı - Son Dakika