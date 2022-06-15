UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi'nde 4'üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya sahasında İtalya 'yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan , deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları tamamlandı - Son Dakika

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