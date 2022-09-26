İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü

İngiltere ile Almanya, Uluslar Ligi maçında Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele öncesi İlkay Gündoğan'ın seremonideki tutumu sosyal medyada bazı Türk futbolseverler arasında tartışma yarattı.

ALMANYA MİLLİ MARŞI'NI SÖYLEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRENLER VAR

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere ile oynanan milli maç öncesi yapılan seremonide Almanya Milli Marşı'nı söyledi. Bazı Türk futbolseverler İlkay'ın Türk olduğu için bunu yapmasını yanlış bulurken, bazıları ise durumun oldukça normal olduğunu savundu.

BALIKESİR'DE DÜĞÜN YAPMIŞTI

İlkay Gündoğan, Temmuz ayında baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kır düğünü yapmıştı. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen yıldız futbolcunun düğününe yoğun bir ilgi gösterilmişti.