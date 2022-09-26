İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi

İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü

26.09.2022 23:52
İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Almanya arasında oynanan mücadele öncesi Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı takım arkadaşları ile birlikte söylemesi Türk futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu. Bazıları İlkay'ın Türk olduğu için bunu yapmasının yanlış olduğunu ifade ederken bazıları da bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.

İngiltere ile Almanya, Uluslar Ligi maçında Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele öncesi İlkay Gündoğan'ın seremonideki tutumu sosyal medyada bazı Türk futbolseverler arasında tartışma yarattı.

ALMANYA MİLLİ MARŞI'NI SÖYLEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRENLER VAR

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere ile oynanan milli maç öncesi yapılan seremonide Almanya Milli Marşı'nı söyledi. Bazı Türk futbolseverler İlkay'ın Türk olduğu için bunu yapmasını yanlış bulurken, bazıları ise durumun oldukça normal olduğunu savundu.

Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın hareketi bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi
Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın tutumu bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi
Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın tutumu bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi
Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın tutumu bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi
Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın tutumu bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi
Almanya Milli Marşı okunurken İlkay Gündoğan'ın tutumu bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi

BALIKESİR'DE DÜĞÜN YAPMIŞTI

İlkay Gündoğan, Temmuz ayında baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kır düğünü yapmıştı. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen yıldız futbolcunun düğününe yoğun bir ilgi gösterilmişti.

YORUMLAR
500

Almanya Milli Futbol Takımı, İlkay Gündoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü - Son Dakika


Son Dakika
00:04 Mersin'de polisevine bombalı saldırı! Yaralıların olduğu ifade edildi
00:00 Mersin Mezitli'de polisevi yakının patlama! Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
23:52 İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü
23:47 Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
22:27 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı
22:27 Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 00:12:37. #1.12#
SON DAKİKA: İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Marşı'nı okuması Türk futbolseverleri ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement