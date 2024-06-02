Uluslararası Avşa Yarı Maratonu'nda 400 sporcu yarıştı - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Avşa Yarı Maratonu'nda 400 sporcu yarıştı

Uluslararası Avşa Yarı Maratonu\'nda 400 sporcu yarıştı

Balıkesir'in Avşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu'na 9 ülkeden 400 sporcu katıldı. Sporcular, Avşa Adası'nın koylarını ve tepelerini aşarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yarışta birincilikleri Hacı Sebahattin Çavga ve Çiğdem Gülgeç kazandı.

02.06.2024 17:42  Güncelleme: 17:52
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Balıkesir'in Avşa ilçesinde, 4. kez düzenlenen "Uluslararası Avşa Yarı Maratonu" 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Balıkesir'in gözde turizm merkezi Avşa Adası'nın eşsiz koylarını geçip, zorlu tepelerini aşan sporcular unutulmaz bir deneyim yaşadı. Sedoxy Sports Events tarafından düzenlenen organizasyon yaz sezonuna hazırlanan Avşa Adası'nda sezon öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Avşa Yarı Maratonu'nda 21 kilometre yarı maraton, 12 kilometre yol koşusu ve 5 kilometre yarışlarında 9 ülkeden 400 sporcu yarıştı.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde; İDO ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu Avşa Adası'nın cennet koylarını ve sokaklarını keşfetti.

Maratoncu Hacı Sebahattin Çavga yarı maraton parkuru birincilikle tamamladı

Adanın etrafından tam tur 21 kilometre yarı maraton ve yarım tur 12 kilometre parkurlarında koşulan yarışı maraton koşucusu Hacı Sebahattin Çavga, 1 saat 22 dakika 20 saniye ile birinci olarak tamamlarken kadınlarda ise Çiğdem Gülgeç, 1 saat 41 dakika 10 saniyelik derecesiyle kazandı.

12 kilometre kategorisinde ise Aytaç Ege, 46 dakika 13 saniye ile kazanırken kadınlarda finiş çizgisine ilk ulaşan isim ise 1 saat 1 dakika 44 saniye derecesiyle Ayşenur Demirci oldu.

Organizasyonun Ödül Töreni Belediye Meydanında Yapıldı. Marmara Kaymakamı Elif Çelik'in yanı sıra Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Sedoxy Sports Events kurucusu Onur Şentürk ve daha bir çok değerli konuğun katıldığı ödül töreni Avşa Belediye Meydanı'nda yapıldı.

Avşa Yarı Maratonu 21K ve 12K parkurlarında genel klasman ilk üç sırası ise şu şekilde oldu:

21K Avşa Yarı Maratonu Kadınlar Kategorisi:

1- Çiğdem Gülgeç

2- Göksu Erkoç

3- Elif Ateş

21K Avşa Yarı Maratonu Erkekler Kategorisi:

1- H. Sebahattin Çavga

2- Sinan Şeker

3- Ünal Münüklüoğlu

12K Yol Koşusu Kadınlar Kategorisi:

1- Ayşenur Demirci

2- Nil Erdem

3- Suzan Bingöl

12K Yol Koşusu Erkekler Kategorisi:

1- Aytaç Ege

2- Bakır Kherfi

3- Mustafa Orhan

5K Yol Koşusu Kadınlar Kategorisi:

1- Senem Pusat

2- Amina Zhanyssova

3- Emine Çınar

5K Yol Koşusu Erkekler Kategorisi:

1- Mustafa Abacıoğlu

2- Ç. Çağatay Kara

3- Gökhan Bafta - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Avşa Yarı Maratonu'nda 400 sporcu yarıştı - Son Dakika

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