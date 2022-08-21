Doğayla şehir yaşamını bir araya getiren yarışta Mogan Gölü 'ne giden bisikletçiler, yarışı tamamlamak için tekrardan Anıttepe Spor Tesisleri'ne döndü.

Başkent Granfondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ile Nurol Holding , Shimano Türkiye, TAV Havalimanları, Asperox ve Bisan markalarının katkılarıyla başkentte gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı - Son Dakika

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