Edirne\'de Uluslararası Judo Turnuvası Başladı

Spor

Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Edirne Spor Salonu'nda sporcuların geçit yapmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.

Geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten Ergüden, "Spor insanlar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı geliştiren, kültürel ve sosyal etkileşimlere olanak sağlayan bir unsurdur. Bugün burada sadece yeteneklerimizi sergilemek için değil aynı zamanda farklı ülkelerden gelenlerle bu değerleri paylaşmak için buradayız." dedi.

Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ise Edirne'nin önemli judo organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Uluslararası etkinliklerin sporcuların gelişimine katkı sağladığını dile getiren Demiral, "Böyle bir etkinliğin Edirne'de olmasından dolayı çok mutluyuz. Organizasyonda 11 ülkeden 650 sporcu yarışacak. Katılım sağlayan sporcu ve antrenörlere başarı diliyorum." diye konuştu.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon yarın sona erecek.