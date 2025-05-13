Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Suriye Karması - Son Dakika
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Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Suriye Karması

Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Suriye Karması

Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası' renkli görüntülerle sona erdi. Turnuvada şampiyonluğu Suriye Karması elde etti, Yemen ikinci, Türkiye Karması ise üçüncü oldu.

13.05.2025 11:09  Güncelleme: 11:14
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Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası", renkli görüntülere sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi. "Mini Dünya Kupası" temasıyla gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden futbolcuları bir araya getiren turnuvada şampiyonluk kupasını Suriye Karması kaldırdı.

İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği iş birliğiyle organize edilen turnuva, Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu takımlar, turnuvada hem ülkelerini temsil etti hem de fair-play ruhu içerisinde mücadele etti.

Toplamda 10 farklı ülkeden yaklaşık 100 sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde, Suriye ve Yemen karmaları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-1 kazanan Suriye Karması, turnuvanın galibi oldu. Yemen ikinci, Türkiye Karması ise üçüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen ödül töreninde birinci takıma 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL para ödülü ve madalya verildi. Törene Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, A.S.K.F. Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül ile çok sayıda davetli ve sporsever katıldı.

Malatya Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği Başkanı Hacı Türkan, turnuvanın hedeflediği gibi dostluk ve kardeşlik ortamında geçtiğini belirterek katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay ise, turnuvanın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiren güçlü bir toplumsal mesaj taşıdığını vurguladı. Atay, "Sporun evrensel diliyle barışı, kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirdik. Bu turnuva, farklılıkların nasıl bir zenginlik olduğunu sahaya yansıttı" ifadelerini kullandı.

Turnuva, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uluslararası Yeşilyurt Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Suriye Karması - Son Dakika

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