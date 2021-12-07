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Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı - Son Dakika

Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı

07.12.2021 10:50

Göztepe-Gaziantep maçına hakem Ümit Öztürk damga vurdu. Öztürk, Göztepe'den Berkan'a sarı yerine kırmızı kart gösterince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gaziantepli Kitsiou bile kırmızı kart sonrası dondu kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep İzmir'de kozlarını paylaştı. Göztepe, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Jahovic, Gaziantep'in tek sayısını ise Recep Niyaz kaydetti.

Görüntü beIN'den alınmıştır.

9 KİŞİ KALMA KORKUSU

63.dakikada Gaziantep FK ceza sahasında yaşanan pozisyonda Göztepeli Berkay Emir, penaltı istedi. Serzenişte bulunan Berkay, direkt kırmızı gördü. 58'de Nwobodo'yu kaybeden Göztepe, Berkay'a çıkan kırmızıyla şoke oldu.

İTİRAZ ETTİLER

Kırmızı kartın Göztepeli oyuncular hakemin yanına koştu. Rakip oyuncu da çıkan kırmızı kart sonrası şaştı kaldı. Yanlış kart çıkarttığını fark eden Ümit Öztürk, herkesten özür diledi.

KARTI BULAMADI

Kırmızı kartı iptal eden Ümit Öztürk, bir süre sarı kartını bulamadı. Kartı bulan hakem, Berkay'a en sonunda dooğru kartı gösterdi.

Ümit Öztürk, Gaziantep, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı - Son Dakika
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