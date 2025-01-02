Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile Anlaştı

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Ümraniyespor, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bölükbaşı, kulübün hikayesine inandığı için teklifi kabul ettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, Asbaşkan Fatih Çevik, Bülent Bölükbaşı ve yöneticiler katıldı.

Ümraniyespor ailesi olarak yeni bir dönemin başlangıcına imza attıklarını ifade eden Başkan Ömür Aydın, "Yaklaşık 3-4 hafta önce bir hoca ayrılığımız gerçekleşti. Bu süreçte kendi kulüp antrenörlerimizle süreci takip edip, kulüp kültürüne, yapısına en uygun şekilde karar vermek istedik. Ümraniyespor olarak uzun vadeli planlar koyduk. Bunun sonunda hocamıza bir teklifle gittik. Sağ olsun hem bizim değerlerimizi hem de hedeflerimizi o da benimsedi ve teklifimizi geri çevirmedi. Yeni dönemde hocam ve ekibiyle devam etme kararı aldık. Hem Tük futbolunda hem de Ümraniyespor'da güzel şeylerin başladığı gün oldu. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hocamıza hoş geldin diyorum" diye konuştu.

Bülent Bölükbaşı: "Hikayeye inandım, şu anda buradayım"

Uzun süre yurt dışında çalıştığını belirten Bülent Bölükbaşı, "Avrupa'nın en iyi organizasyonun birinin içindeydim. Yurt dışında devam etmek istedim. Türkiye'ye dönmekle ilgili düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, göstermiş oldukları ilgi beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Proje olmadığı takdirde gelmeyi düşünmüyordum. Hikayeye inandım, şu anda buradayım. İnşallah ekibimle beraber bu hikayeyi yazma tarafında olmak beni mutlu edecek. Ekibimle beraber Ümraniyespor'u istediği, beklediği, hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bana ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Transferlerle ilgili sorulan soruya ise Bölükbaşı, "Süreç hızlı gelişti. Kulübün bu konuyla ilgili hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih eden bir teknik adamım. Elimdekini değerlendiren biriyim. Şu anda önceliğim takımı geliştirmek. Sonraki sürece bakacağız. İnşallah daha kaliteli, daha iyi top oynayan bir takım seyrederiz" diye cevap verdi.

Daha önce Suudi Arabistan ekiplerinde görev alan Bülent Bölükbaşı'ya, Fatih Terim'in Al-Shabab'ın başına geçmesinin hatırlaması üzerine, "Orada başarılı olmasını canı gönülden isterim. Hem hemşehrim, hem büyüğüm, ağabeyim, babamız. İnşallah çok şeyler yapacaktır" dedi.

Fatih Çevik de, Bülent Bölükbaşı'na teklifi kabul ettiği için teşekkür ederek, "1. Lig'de güzel ve kariyerli bir hocanın olması Türk futbolu ve Ümraniyespor için değerli bir şey" dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL