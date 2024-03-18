Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı ancak şehit haberi nedeniyle ertelenen Umurlu Halı Saha'nın açılışı yarın gerçekleştirilecek.
Başkan Atay'ın duyarlılık örneği göstererek açılış törenini ertelediği Umurlu Halı Saha yarın hizmete girecek. Umurlulu gençlere verdiği halı saha sözünü gerçekleştirmeye hazırlanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 19 Mart Salı günü (yarın) Umurlu Halı Saha'yı hizmete açacak.
Efeler halkını Umurlu Halı Saha'nın açılış törenine davet eden Başkan Mehmet Fatih Atay, "19 Mart Salı günü (yarın) saat 13.00'te Umurlu Mahallesi Aydın Denizli Karayolu üzerindeki Umurlu Halı Saha'mızı hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimi açılış törenimize bekliyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Umurlu'daki halı saha yarın açılıyor - Son Dakika
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