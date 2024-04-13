Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında seyircisiz oynadığı maçta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililerde ikinci yarı oyuna dahil olan Umut Bozok, teknik ekibe hareket çekti. Bozok'un o anları kısa sürede viral oldu. Maçın ardından Umut Bozok'a eleştiriler fazlaydı. Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonlu taraftalar, yıldız futbolcuya "Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun" sözleriyle tepkilerini gösterdi.
27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa forması giydiği dönemde küçük yaşlardan beri Galatasaray'ı tuttuğunu itiraf etmişti.
Son Dakika › Spor › Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı harekete tepki yağıyor: Aldığın para haram olsun - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (32)