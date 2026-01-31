Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Toulouse gibi önemli takımların formalarını giyen eski futbolcu Umut Bulut, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da 2013 yılında oynanan Juventus maçı hakkında konuşan Umut Bulut, "Yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık ve gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir camiada oynamak ve böyle maçlarda o anları yaşamak gurur verici." dedi.
Fenerbahçe'den iki kez teklif aldığını söyleyen Umut Bulut, "Fenerbahçe'den iki kez teklif aldım. Chritoph Daum ben çok istiyordu. Bir de Galatasaray'a geldiğim ilk senenin yazında istemişlerdi." dedi.
Süper Lig'de rekabet hakkında yorum yapan 42 yaşındaki eski golcü, "Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım değil iki adım önde görüyorum." yorumunda bulundu.
Ademola Lookman transferi için de yorum yapan Bulut, "Fenerbahçe'nin Lookman'a daha çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı olmadığı için." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?