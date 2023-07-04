Ümüt Özat, Acun Ilıcalı'ya Yanıt Verdi - Son Dakika
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Ümüt Özat, Acun Ilıcalı'ya Yanıt Verdi

04.07.2023 16:46

Ümüt Özat, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler hakkındaki açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Özat, Ilıcalı'ya '10 mutsuzluğun 7'sinde sen varsın' diyerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Ilıcalı'nın kopyala yapıştır taktiğiyle başarılı olduğunu söyleyen Özat, futbolda bu taktiğin işlemediğini belirtti.

Türkiye'de kamp yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın Fenerbahçe ve Arda Güler için söylediği sözlere sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümüt Özat, sosyal medyadan ateş püskürdü.

"10 MUTSUZLUKTAN 7'SİNDE SEN VARSIN"

Ümit Özat yaptığı paylaşımlarda, Acun Ilıcalı, "Hayatımdaki mutlulukları sayarsam 20 mutluluğun yedi tanesinde Fenerbahçe vardır." demiş. Sen, Fenerbahçe'yle ilgili büyük düşünmeye başladıktan sonra Fenerbahçelilerin hayatındaki on mutsuzluktan yedisinde sen varsın (Mesut Özil )" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HEP KOPYALA YAPIŞTIR YAPTIN"

Özat ayrıca, "Abi şu paranın getirdiği öz güvene, ukalalığa ba kar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin ya? Premier Lig'de olsan Arda'yı alacaksın ha! Pardon, Arda seni mi tercih edecek? Arda da Tottenham dururken, Fulham dururken, Newcastle, Aston dururken sana gelecek. Bugüne kadar hep kopyala yapıştır yaptığın için başarılı oldun. Futbolda kopyala yapıştır yok. Sen kim güçlüyse, kim göz önündeyse onları yanına alıyorsun. Üç maç kaybetsen küme düşüyordun vizyondan bahsediyorsun." dedi.

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Acun Ilıcalı Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi. Futbol kariyerine tam olarak güvendiği bir yerde devam etmek istedi. Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Ozan Tufan da bana duyduğu güven nedeniyle geldi. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana. Allahyar'ı aramış. Allahyar'ın Ukrayna'da opsiyonunu kullanacaklardı ama kalmak istemedi. Bize gelmek istedi, bize güvendi." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili ise, "Fenerbahçe çok özel. Stat önlerinde maça girebilmek için yattım. Gitmediğim deplasman maçı kalmadı. 20 mutluluğum içerisinde 6-7 Fenerbahçe galibiyeti var. Şu anda amatör duygularla Fenerbahçe taraftarıyım." dedi.

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