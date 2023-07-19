Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka? - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka?

19.07.2023 09:32

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Organizasyona katılan ünlü isimler, futbolseverleri bir hayli şaşırttı. Sefo, Alişan, Seren Uzun, Gökhan Tepe, Bülent Serttaş, Gripin, Ömür Gedik ve Tahsin Hasaoğlu'nu fikstür çekiminde görenler sosyal medyada "Bu isimler ne alaka?" denildi.

2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirilirken, organizasyona ünlü isimler de katıldı. Sefo, Alişan, Seren Uzun, Gökhan Tepe, Bülent Serttaş, Gripin, Ömür Gedik ve Tahsin Hasaoğlu'nun fikstür çekiminde bulunması futbolseverleri şaşırttı.

ÜNLÜ KADROSU ŞAŞIRTTI

Futbolseverler fikstür çekimine çağrılan ünlü kadrosu için, "Bu isimler ne alaka?" yorumlarında bulunurken, esprili paylaşımlar yaptı.

"FİKSTÜR YAPISINI YENİDEN OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki sene fikstür çekim sistemini değiştirmek istediklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü isimler dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar dalga konusu oldu: Ne alaka?
Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar dalga konusu oldu: Ne alaka?
YORUMLAR (1)
  • İbrahim Soytetir: Konuyla ilgisi olmayan insanlar Sadece şebeklik yapsın diye oradalar Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
500

Bülent Serttaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka? - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bayern Münih, dostluk maçında rakibine gol oldu yağdı! Skoru görenler gözlerine inanamadı
10:55 Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı
10:55 Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı
10:51 Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı
10:33 Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada
10:30 Yıkımı yapılan binanın yanından geçen vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı! Bina yerle bir oldu
10:30 ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın
10:26 ABD'ye gitmesi beklenen Taylan Antalyalı, rotayı Adana'ya kırdı! İmza an meselesi
10:27 Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve
10:22 Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 11:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement