Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka?

2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirilirken, organizasyona ünlü isimler de katıldı. Sefo, Alişan, Seren Uzun, Gökhan Tepe, Bülent Serttaş, Gripin, Ömür Gedik ve Tahsin Hasaoğlu'nun fikstür çekiminde bulunması futbolseverleri şaşırttı.

ÜNLÜ KADROSU ŞAŞIRTTI

Futbolseverler fikstür çekimine çağrılan ünlü kadrosu için, "Bu isimler ne alaka?" yorumlarında bulunurken, esprili paylaşımlar yaptı.

"FİKSTÜR YAPISINI YENİDEN OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki sene fikstür çekim sistemini değiştirmek istediklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: