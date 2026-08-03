Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta, kızı ve köpeğiyle yaptığı doğa koşusundan video paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Leotta'nın spor kombini de takipçilerinin dikkatini çekti.

İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kızı ve köpeğiyle birlikte doğada koşuya çıkan Leotta, o anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğa yürüyüşü ve koşusu sırasında tercih ettiği spor kombini de sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. Vücuda oturan spor kıyafetiyle objektif karşısına çıkan Leotta'nın tarzı, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İtalyan sunucunun doğa koşusu kareleri kısa sürede geniş etkileşim alırken, takipçileri hem aile anlarına hem de spor tarzına övgü dolu yorumlar yaptı.

Diletta Leotta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yasargorek8@gmail.com [email protected]:
    açılmanın cesurluk olduğunu bu millete aşılıyorsunuz açık giyinmek cesurluk mu? 2 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Son dakikaya yakışır haberler 0 1 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    boş boş son dk haber gene haber bulamadınız 0 1 Yanıtla
  • celal yazici celal yazici:
    evet Haklısınız. ALLAH’a isyan edip çıplak gezmek gerçekten cesurluktur 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Ne güzel köpek cinsi ne ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Fuat Oktay, Çekerek’te şampiyon sporcularla buluşarak rafting yaptı Fuat Oktay, Çekerek'te şampiyon sporcularla buluşarak rafting yaptı

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:57:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.