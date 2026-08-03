Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kızı ve köpeğiyle birlikte doğada koşuya çıkan Leotta, o anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğa yürüyüşü ve koşusu sırasında tercih ettiği spor kombini de sosyal medyada konuşulan detaylardan biri oldu. Vücuda oturan spor kıyafetiyle objektif karşısına çıkan Leotta'nın tarzı, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İtalyan sunucunun doğa koşusu kareleri kısa sürede geniş etkileşim alırken, takipçileri hem aile anlarına hem de spor tarzına övgü dolu yorumlar yaptı.