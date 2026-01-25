Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı - Son Dakika
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı

Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı
25.01.2026 18:29  Güncelleme: 18:32
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı
Dünyaca ünlü serbest solo tırmanışçı Alex Honnold, Tayvan'ın simge yapılarından 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdelenini, hiçbir ip ya da güvenlik ekipmanı kullanmadan tırmandı. Yaklaşık 90 dakika süren bu tehlikeli tırmanış, izleyenleri hayrete düşürürken, etkinliğin canlı yayımlanması yüksek riskli gösterilerin etik sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en cesur tırmanışçıları arasında gösterilen Alex Honnold, bu kez doğanın değil şehrin ortasında sınırları zorladı. ABD'li sporcu, Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101 gökdelenini, hiçbir ip ya da koruyucu ekipman kullanmadan tırmanarak büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 90 dakika süren tırmanış, hem izleyenleri heyecanlandırdı hem de canlı yayınlanması nedeniyle etik tartışmaları beraberinde getirdi.

90 DAKİKALIK TEHLİKELİ YOLCULUK

Pazar günü gerçekleştirilen tırmanışta Honnold, binanın sivri tepesine ulaştığında sokak seviyesinde toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Kırmızı kısa kollu tişörtüyle zirveye çıkan sporcu, kollarını havaya kaldırarak izleyicileri selamladı.

"ORADA OLMAK İNANILMAZ BİR DUYGUYDU"

Tırmanışın ardından konuşan Honnold, rüzgârın zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirterek, "Manzara inanılmazdı. Dengede kalmaya çalıştım ama orada olmak tarifsiz bir duyguydu. Taipei'yi görmek için çok özel bir yoldu" ifadelerini kullandı.

BİNANIN EN ZORLU NOKTASI: 64'ÜNCÜ KAT

Yosemite Ulusal Parkı'ndaki El Capitan'ı ip kullanmadan tırmanmasıyla tanınan Honnold, Taipei 101'de küçük L şeklindeki çıkıntıları kullanarak yükseldi. Zaman zaman binadan dışarı doğru uzanan büyük süs yapılarının etrafından dolanmak ve yalnızca çıplak elleriyle yukarı çekilmek zorunda kaldı.

Toplam 101 katlı binada en zor bölüm ise, yapıya karakteristik görünümünü veren ve "bambu kutular" olarak bilinen orta kısımdaki 64'üncü kat oldu.

CANLI YAYIN TARTIŞMA YARATTI

Honnold'un tırmanışı, Netflix üzerinden 10 saniyelik gecikmeyle canlı yayımlandı. Aslen cumartesi günü yapılması planlanan etkinlik, yağmur nedeniyle bir gün ertelendi. Genellikle ıssız ve uzak bölgelerde tırmanan Honnold için kalabalığın tezahüratı ise alışılmadık bir deneyim oldu.

"Başta izleyenlerin çokluğu insanı biraz geriyor" diyen Honnold, "Sonra herkesin iyi dileklerle orada olduğunu fark ediyorsun. Bu da deneyimi daha şenlikli hâle getiriyor" dedi.

TAMAMEN YENİ BİR REKOR

Alex Honnold, Taipei 101'i tırmanan ilk kişi değil; ancak bunu hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan yapan ilk tırmanışçı olarak tarihe geçti. Daha önce Fransız tırmanışçı Alain Robert, 2004 yılında binayı ip kullanarak tırmanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan null Erkan null:
    Bu adamın beyninin korkma ,endise ve korku duyma bölümlerinin devre dışı olduğu bilimsel ve tıbbi olarak kanitlanmis .Onun için 5 metre yükseklikte 500 metre yükseklikte onun için farketmiyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
