Ünlü veri sitesi, Süper Lig'de ilk 5'i ve küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika
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Ünlü veri sitesi, Süper Lig'de ilk 5'i ve küme düşecek takımları tahmin etti

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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 sezonunun son 5 haftasına girilirken, ilk 5 ve küme düşecek takımlar hakkında tahminlerde bulundu. Tahminlere göre, Süper Lig'i son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor olurken, Pendikspor ve Hatayspor küme düşen diğer takımlar olarak belirtildi. Sezonun ilk 5 sırası ise Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir şeklinde tahmin edildi.

25.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:48
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Son haftalarına girdiğimiz Süper Lig'de 2023/24 sezonunun şampiyonun ve küme düşecek takımlarının kim olacağı büyük merak konusu.

ÜNLÜ TAHMİN SİTESİ TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.

PENDİKSPOR, HATAYSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK DÜŞECEK

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 18 puanla İstanbulspor olacak. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ünlü veri sitesi, Süper Lig'de ilk 5'i ve küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü veri sitesi, Süper Lig'de ilk 5'i ve küme düşecek takımları tahmin etti - Son Dakika
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