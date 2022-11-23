Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Depremin ardından ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'un paylaşımı tepki çekti.
Mehmet Demirkol yaptığı paylaşımda, "Bizzat 99'da Gölcük'te asker olarak yaşadığım deprem tecrübesi: Evinizde bel seviyesinin üzerinde hiçbir şey olmasın. Hele yatak odasında gardırop... Kaç kişiyi bu şekilde, hem de bazen sağlam binalarda kaybettik tahmin edemezsiniz." ifadelerini kullandı.
Demirkol'un bu paylaşımına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi. "Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin." şeklinde yorum yapan kullanıcılar, Demirkol'u eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiye tepki topladı: Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin - Son Dakika