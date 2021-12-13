Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Nihat Kahveci, 4-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra çok konuşulacak yorumlara imza attı. Kahveci, futbolcuların dün akşamki maçı kazanamaması halinde stattan çıkamayacağını ifade etti.

İşte Nihat Kahveci'nin yorumları:

"BÜTÜN OKLAR ARTIK SİZDE"

"Bütün oklar size dönmüş. Pjanic, Batshuayi, Ersin, oyunculara dönmüş artık. Hoca gitti, top artık futbolcuda.

"FUTBOLCULAR KİTAP OKUMAZ AMA ZEKİDİR"

Bunlar çok kitap okumaz, zeki değil imajı vardır ya. Çok zekidirler. Ne zaman reaksiyon göstereceklerini iyi bilirler.

"STATTAN ÇIKAMAZLARDI"

Bugün Vodafone Park'tan çıkamazlardı. Evet hoca formsuz, biz hep konuştuk. Bizim bilmediğimiz problemler vardır arkada. Ama anlatırlarsa biliriz.

"DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?"

Son 20 dakikayı izleyince, "Daha önce neredeydiniz" der insanlar.

"EKRANLARDA SÖYLENİLMEZ"

Ekranlarda söylenilmez bir laf vardır, yumurtayla ilgili. Oyuncu biliyor, her şey bana dönecek diye. Taraftar da işin içine girince akar takım. Galip değilse takım, taraftardan çekinir. Biz de yaşadık."