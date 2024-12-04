US-SEN\'den CONIFA ile İş Birliği

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Elazığ'da temaslarda bulunan Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, uluslararası spor camiasının gelişimi ve sporcuların haklarını koruma misyonları doğrultusunda Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) ile önemli bir iş birliği süreci başlattıklarını söyledi.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Ayaz, US-SEN'in atıl bir pozisyonda kalmayacağını, aksine uluslararası arenada daha aktif, sorgulayıcı ve yaptırım gücü yüksek bir politika izleyerek etkili çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca, büyük ve güçlü bir spor camiası inşa etmek için her zamankinden daha çok çalışmak, ter dökmek ve mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Ayaz, US-SEN'in üretken, kararlı ve sonuç odaklı bir organizasyon olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkili bir yapıya dönüşme hedefini dile getirdi. Ayaz, "Bu vizyon, Türk sporunun uluslararası alanda gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, FIFA'ya üye olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karpatalya, Artsakh (Dağlık Karabağ), Güney Osetya, Abhazya, Pencap, Padanya, Matabeleland, Cascadia, Çamerya, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Batı Ermenistan, Tamil İlam, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Japonya'daki Birleşik Koreliler, Safmi, Cornwall, Szekel Ülkesi, Kabylia, Ellan Vannin, Doğu Türkistan, Sardunya, Somaliland, Avustralyalı İlk Milletler, Barava, Raetia, Tibet, Batı Papua, Chagos Adaları ve Tuvalu 34 futbol federasyonlarının uluslararası standartlara uyum sağlaması, sporcuların haklarının korunması ve FIFA üyelik süreçlerinde teknik, diplomatik ve organizasyonel destek sağlanmasını hedeflemektedir. İş birliği kapsamında CONIFA üyelerinin FİFA üyeliği için ihtiyaç duyduğu teknik ve idari rehberlik sağlanacak, sporcu haklarının güçlendirilmesi adına kapsamlı politikalar geliştirilecek, uluslararası alanda tanıtım ve lobi çalışmaları yürütülecek, CONIFA üyelerinin FIFA kriterlerine uyum sağlaması için ortak girişim programları düzenlenecek ve diplomatik girişimlerde bulunulacaktır. Bu iş birliği süreci, dünya futbolunun çeşitliliği kazanması, sporun birleştirici gücünün arttırılması ve CONIFA ülkelerinin uluslararası futbol camiasında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, sporcuların haklarının korunması ve onlara daha adil, profesyonel bir ortam sunulması iş birliğinin temel öncelikleri arasındadır. US-SEN CONIFA ile iş birliği yaparak futbol federasyonlarının güçlendirilmesi uluslararası spor hukuk standartlarının uygulanması ve FIFA üyelik süreçlerinde etkin bir destek sunmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca bu iş birliği spor camiasındaki dayanışmayı arttıracak ve CONIFA üyelerinin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacaktır" dedi. - ELAZIĞ