Uşakspor, Karşıyaka'nın 6 maçlık serisini bitirmek için pazar günü sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulan Uşakspor, pazar günü iç sahada Karşıyaka ile karşılaşacak. Son iki maçında Söke 1970'i ve Denizli İdmanyurdu'nu yenen Uşakspor, 6 maçını kazanan Karşıyaka'nın serisini bitirip 13 puanına 3'te 3 eklemek amacında.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Söke 1970'i evinde 1-0, Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan Uşakspor'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak zorlu Karşıyaka müsabakasına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar, son 6 karşılaşmasını kazanan yeşil-kırmızılı ekibin serisini sona erdirerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Son 2 haftada kalesini gole kapatan 13 puanlı Uşak temsilcisi, 3'te 3 yaparak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.
Kaynak: DHA
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