Üst üste 4 maç kazanan Aliağa Futbol, yarın 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Üst üste 4 maç kazanan Aliağa Futbol, yarın 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak

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Üst üste 4 maç kazanan Aliağa Futbol, yarın 68 Aksaray Belediyespor\'u ağırlayacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18 puanla 2. sırada bulunan Aliağa Futbol, yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Üst üste 4 maçını kazanan ve önemli eksiği bulunmayan Aliağa için Aliağa Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek 7'nci maçında 6'ncı galibiyetini alan 18 puana sahip 2'nci basamaktaki Aliağa Futbol yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Yakup Özhan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Üst üste 4 maçını kazanan Aliağa FK'da önemli eksik bulunmuyor. Bu maç öncesi 68 Aksaray Belediyespor ise 9 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA
AksarayFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Üst üste 4 maç kazanan Aliağa Futbol, yarın 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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