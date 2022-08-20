Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi - Son Dakika
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Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

20.08.2022 16:17
Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

- Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kapuzbaşı etabı ile devam etti.

- Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

KAYSERİ - Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Kapuzbaşı etabı ile devam etti. Profesyonel bisiklet takımları 113 km uzunluğundaki zorlu parkurda pedal çevirdi. Müsabakalar Grand Prix Develi etabı ile devam edecek.

Kayseri Erciyes dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. Yahyalı Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi, Ürgüp Belediyesi destekleri gerçekleşen Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kapuzbaşı etabı gerçekleşti.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayan müsabakalar, Yahyalı İlçesinde sona erdi. Bisiklet sporcuları 113 km uzunluğundaki parkurda pedal çevirdi. GP Kapuzbaşı etabında Türkiye başka olmak üzere Amerika, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen profesyonel bisiklet takımları yarıştı.

Müsabakalar sonunda Sakarya BB Spor Kulübü'nden Ukraynalı Mykhaylo Kononenko birinci, Kazakistan'ın Almaty Bisiklet Takımı'ndan Daniil Marukhin ikinci, Malezya'nın Terengganu Polygon Cycling Team takımından Anatolii Budiak üçüncü oldu. En genç sporcu ödülünü ise Güney Afrika'nın Protouch Bisiklet Takımı'ndan Callum Ormiston elde etti. Derece elde eden sporculara düzenlenen tören ile madalya ve kupaları takdim edildi.

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Cumartesi günü Grand Prix Develi ve Pazar günü Grand Prix Kapadokya etapları yapılacak.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yahyalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi - Son Dakika

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