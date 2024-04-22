Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı - Son Dakika
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Spor

Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı

Uzun süre VAR\'da incelendi! İşte Fenerbahçe\'yi yıkan penaltı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümüne 2-1 önde giren sarı-lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Manaj'ın 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle sahadan boynu bükük ayrıldı.

22.04.2024 22:31  Güncelleme: 22:36
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

90'DA PENALTI KARARI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Njie'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan ve Livakovic ile karşı karşıya kalan Ray Manaj, Hırvat kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, uzun süren VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

İşte o penaltı pozisyonu;

Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı

MANAJ GOLÜ ATTI

Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

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Son Dakika Spor Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Galatasaray Spor kulübü: Birleşmiş milletlere sesleniyorum ezikbahçe için acil toplantı yapalım yoksa hiç şampiyonluk görmeyecekler 70 69 Yanıtla
  • talat cingöz: bir fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum rakip teknik direktör fener bahçeli çok mutluyum ama GS de böyle hiç olmaz ben gurur duyuyorum fener bahçe macı satın almadı bu gs ye mahsustur. 43 54 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Para çantanız her hafta bir şehirde yiğenim 45 23 Galatasaray Spor kulübü: Paralar elinizde patladı 26 11 talat cingöz: ondan sürekli her maçınızdan önceoynuyacağınız takımın bir futbolcununun transferini yazarsınız 11 10 Barış: İçim alev alev diyemiyor gururlu mertek :)) 11 2
  • Fayton Faytoncu: Buna benzer en az bedavadan 5 penalti verildi fenerbahceye simdi ayni şey başlarına geldimi aglayip sızlıyorlar 41 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic: fenerli yada gs li degilim. ama sunlara penalti verilmez. yazik 16 20 Yanıtla
  • talat cingöz: penaltının kahramanını GS haftalar ôncesinden GS transfer listesine girmiştir FT.nin taktiği 19 13 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Ağlayacaksanız oynamayalım. Ligden çekiliriz bak:))) 12 3
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