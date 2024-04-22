Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Njie'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan ve Livakovic ile karşı karşıya kalan Ray Manaj, Hırvat kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Cihan Aydın, uzun süren VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.
Penaltının kahramanı Ray Manaj, 90+4'te topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca müsabaka bu sonuçla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı - Son Dakika
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