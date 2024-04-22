Uzun süre VAR\'da incelendi! İşte Fenerbahçe\'yi yıkan penaltı

talat cingöz:

bir fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum rakip teknik direktör fener bahçeli çok mutluyum ama GS de böyle hiç olmaz ben gurur duyuyorum fener bahçe macı satın almadı bu gs ye mahsustur.

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talat cingöz: ondan sürekli her maçınızdan önceoynuyacağınız takımın bir futbolcununun transferini yazarsınız 11 10