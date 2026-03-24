VakıfBank Finale Yükseldi
VakıfBank Finale Yükseldi

VakıfBank Finale Yükseldi
24.03.2026 17:59
VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek AXA Sigorta Kupa Voley finaline adını yazdırdı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Burhan İlhan, Erkan Sarı

VAKIFBANK: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Marina Markova, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Katarina Dangubic, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

GALATASARAY DAİKİN: Wang Yuanyuan, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Karutasu, Myriam Sylla, Eylül Akarçeşme Yatgın (L)

SETLER: 25-19, 25-20, 25-16

SET SÜRELERİ: 27', 26', 22'

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda; Marina Markova 17, Tijana Boskovic 15, Zehra Güneş 10 sayı ile çift haneli sayılarla oynadı. VakıfBank, 25 Mart saat 19.00'da oynanacak finalde Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk sete 6-2 ile başlayan VakıfBank, skor üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdürdü. Bu bölümde 5 blokla oynayan sarı-siyahlılar, Marina Markova'nın 8 sayı ürettiği seti 27 dakikada 25-19 ile hanesine yazdırarak karşılaşmada öne geçti. İkinci sette 19-18'in ardından Derya Cebecioğlu'nun servis turunda 4-0'lık seri bulan VakıfBank, 6 oyuncusunun direkt skor katkısı verdiği seti de 25-20 ile kazanarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü ve son seti de rahat bir oyunla 25-16 ile alan VakıfBank, maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

GUIDETTİ: BUGÜN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından şöyle konuştu:

"Bence bugün üzerimize düşeni yaptık. Oyuncularımız Galatasaray karşısında yine mükemmel bir iş çıkardılar; çok ama çok iyi odaklandılar. Bu yüzden takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Maça yaklaşım biçimimizden dolayı gurur doluyum. Bu beklediğimiz bir sonuçtu ve yarın karşımızda çok güçlü bir takım bekliyoruz. Tamamen farklı bir karşılaşma olacak ve bugün biraz enerji tasarrufu yapmış olmamız iyi oldu."

