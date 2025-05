VakıfBank\'ın Genç Yıldızı Kiera Van Ryk\'dan Açıklamalar

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'daki temsilcimiz VakıfBank genç yıldızı Kiera Van Ryk maç öncesi değerlendirmesinde, "Kuvvetli takımlarla karşılaşıyor olmamız bizim de kuvvetli bir takım ve iyi bir ligde olduğumuzu gösteriyor ve biz de öyleyiz" şeklinde konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmayı başaran temsilcimiz VakıfBank, 3-4 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk maçında 3 Mayıs Cumartesi günü İtalya ekibi Savino Del Benne Scandicci ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde takımın genç yıldızı Kiera Van Ryk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'BİZİM O LİGDE BULUNUYOR OLMAMIZ DA ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI'

Final Four'da 3 İtalyan takımına karşı mücadele edecek olan VakıfBank'ın Kanadalı yıldız oyuncusu Van Ryk profesyonel anlamda voleybola başladığı ülke olan İtalya'nın voleybolu hakkında "Zaten çok kuvvetli takımların olduğu bir lig. Ben de orda başladım. Zaten kuvvetli takımlarla karşılaşıyor olmamız bizim de kuvvetli bir takım ve iyi bir ligde olduğumuzu gösteriyor ve biz de öyleyiz. Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank hepimiz kuvvetli ve iyi takımlarız ve bizim o ligde bulunuyor olmamız da çok büyük bir başarı ve İtalya takımlarına karşı durabiliyor olmamız da bizim başarımızı gösteriyor. Onlar zaten başarılılar ama biz de başarılıyız" ifadelerini kullandı.

'BİZ TAKIM OLARAK BİRLEŞEREK ÇOK GÜZEL BİR ATILIM YAPTIK'

Sultanlar Ligi'ne tutuk bir başlangıcın ardından gelen şampiyonluğu da değerlendiren Van Ryk, "Öncelikle tabi ki geride başlamış olmamıza dayanarak bir yorumda bulunamam en başından tabi ki hiçbirimiz bulunamayız. Ama en kötü durumda başlamamız en kötü durumda bitireceğimiz anlamına hiçbir zaman gelmiyor ve biz takım olarak birleşerek çok güzel bir atılım yaptık. Fenerbahçe'ye karşı kaybettik ama ondan sonrasında açıldık ve iyi şekilde ilerledik. Yani bekliyordum ya da beklemiyordum diyemem kazanmayı ve şampiyonluğu ama çok iyi bir şekilde iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"NEDEN BU SPORU YAPTIĞIMI DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUM"

Genç yaşına rağmen takımdaki yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük yaşlarda voleybola başlamış biri olarak şu an tabi ki bebek değilim, çocuk değilim. Büyüdüm ve kariyerimin belli bir noktasına gelmiş durumdayım. Ama ben şimdiye kadar ki tüm kariyerim boyunca takımın en genci, en küçüğü pozisyonundaydım. Bu benim başarımda tabi ki etkili oldu. Günümüzde de Fenerbahçe gibi büyük rakiplerle oynarken kendimi orada ait hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu bize zaten takımım olsun, takım çalışanları bizlerle ilgili kişiler zaten bize bunu aşıladılar ve biz bu sayede şu an olduğumuz konuma gelmiş durumdayız. Sanırım 2'nci maçımızda Fenerbahçe'ye karşı servis atacağım sırada yuhalamalar geliyor ve bu yuhalamaları duyduğumda, bana olsun ya da olmasın, o bana bir güç veriyor ve o güç için, neden burada olduğumu, neden bu sporu yaptığımı düşünerek hareket ediyorum. Onlar beni düşürmek yerine daha çok heyecanlandırıyor ve o kendi gücümü topluyorum, o yuhalamalar ve sesler karşısında. Büyük fanları olan kulüplere karşı oynarken hepsi için geçerli. Bunun için yaşıyorum. Çoğu insan sevdiği işi yaparken para kazanıyor durumda olmazlar. Ama ben bunu yaptığımın farkındayım ve bu şekilde hayatıma devam etmek istiyorum"

'TAKIMIMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ'

Final Four maçlarındaki beklentileriyle ilgili olarak konuşan Van Ryk, "Ne zaman için bunu söylesem geçersiz olur ama hepimiz şu an heyecanlıyız ve takımımız için savaşacağız. Onlar bunun için savaşacak. Ortada bir savaş gerçekleşecek. Ama elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Takımım için de her şeyi yapacağım' diyerek sözlerini sonlandırdı.