Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Uzunkum Plajı'nda valiliğin denize girişleri yasakladığı sırada denize giren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), boğularak yaşamını yitirdi.

Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde denize giren eski futbolcu ve klasman hakem 34 yaşındaki Hakan Ergin boğularak hayatını kaybetti.

YASAĞA ALDIRMAYAN GENÇ HAKEM DENİZE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde yaşandı. Eski futbolcu ve klasman hakemi olan, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek için denize girdi. Ancak şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil güvenlik botu ile çevrede arama yapan ekipler Ergin'i kıyıdan açıkta buldu. Bota çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ergin'in hastaneye gelen yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı Uzunkum sahilinin yanı sıra diğer plajlardan da vatandaşların tahliyesini sağladı.

Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Hakan Ergin, Zonguldak, Güncel, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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