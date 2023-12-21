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Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek - Son Dakika
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Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş karar geldi. Alınan karara göre derbide 2079 Galatasaray taraftarı maçı deplasman tribününden takip edebilecek.

21.12.2023 - 13:10,  Güncelleme: 13:43
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İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine 2079 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

"DEPLASMAN TAKIM SEYİRCİSİ STATA TOPLU OLARAK GİRİŞ YAPACAK"

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde; "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek

MUSLERA KADIKÖY'DE KALEDE OLACAK

Öte yandan cezası nedeniyle dünkü Fatih Karagümrük karşılamasında oynayamayan Muslera, pazar günü Kadıköy'de kalede olacak. Savunmanın yıldız ismi Davinson Sanchez'in ise derbiye yetiştirilmesi bekleniyor. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı başarılı stoper, derbide mutlaka oynamak istiyor.

TORREIRA'NIN YANINDA KİMİN OYNACAĞI MERAK KONUSU

Cim Bom'da tek eksik, Sergio Oliveira ancak o da bu sezon zaten gözden düşmüş durumda. Pek çok maça kulübede başlayan Oliveira'nın yokluğunun takımı etkilemesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe'ye karşı hem orta sahada Torreira'nın yanında kimi oynatacağı hem de forvet arkasındaki üçlüyü nasıl kuracağı şimdiden merak konusu.

Valilik\'ten Galatasaray\'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
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Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek - Son Dakika
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